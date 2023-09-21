Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Montella oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'nın getirildiğini duyurdu.
Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü belirledi. Ay yıldızlı ekibin yeni çalıştırıcısı Vincenzo Montella oldu. İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye'ye gelmişti.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."
KARİYERİ
Son 2 sezon Adana Demirspor'da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştırdı.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
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|5
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|5
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|5
|0
|Takımlar
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|15
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|5
|11
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|5
|10
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|5
|9
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|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|9
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|5
|8
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|5
|8
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|5
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|5
|5
|12. Sakaryaspor
|5
|5
|13. Giresunspor
|5
|4
|14. Adanaspor
|5
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|5
|3
|18. Ümraniye
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
|5
|13
|5. Brighton
|5
|12
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|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Nottingham Forest
|5
|7
|9. Crystal Palace
|5
|7
|10. Fulham
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. M. United
|5
|6
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|5
|5
|15. Bournemouth
|5
|3
|16. Wolves
|5
|3
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|5
|1
|19. Burnley
|4
|1
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Girona
|5
|13
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Getafe
|5
|7
|10. Real Betis
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|6
|12. Osasuna
|5
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|5
|6
|15. Mallorca
|5
|5
|16. Celta Vigo
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|5
|1