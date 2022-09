Milli takım ilk maçını kazandı

İki takımın da sert savunmayla başladığı maçta A Milli Takım, 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Ay-yıldızlı takım Alperen Şengün ve Cedi Osman ile skor üretirken, pota altını iyi kullanan Karadağ Popovic ve Vuceljic'in basketleriyle ilk periyodu 18-14 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde boyalı alanda Sertaç Şanlı ve Alperen Şengün, üç sayı çizgisinin gerisinden de Melih Mahmutoğlu ile sayı bulan A Milli Takım, 15. dakikada 26-25 öne geçti. Shane Larkin'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle iyi bir tempo yakalayan milli takım, soyunma odasına 41-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Karadağ, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen A Milli Takım karşısında yakaladığı 8-0'lık seriyle 24. dakikada farkı 2 sayıya (41-39) indirdi. Ay-yıldızlı takımın hücumdaki kötü oyununu sürdürdüğü mücadelede Karadağ, Dubljevic ile etkili oldu ve 27. dakikada 47-44 öne geçti. Shane Larkin'in basketleriyle tekrar toparlanan milli takım, son çeyreğe de 53-51 önde girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketler bulurken, A Milli Takım son 5 dakikaya 61-60 önde girdi. Karadağ, Dubljevic ile üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 37. dakikaya girilirken 5 sayılık (61-66) fark yakaladı. Ay-yıldızlı takım, Melih Mahmutoğlu ve Alperen Şengün'ün basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, son dakikaya 68-67 Karadağ'ın üstünlüğüyle girildi. Bitime 23 saniye kala Furkan Korkmaz'ın zor basketiyle 69-68 öne geçen A Milli Takım, rakibinin sonraki hücumunu başarılı bir şekilde savuşturdu. Ay-yıldızlı takım, son saniyede Furkan Korkmaz'ın uzaktan attığı üç sayılık basketle müsabakayı 72-68 kazandı ve şampiyonaya galibiyetle başladı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan ile yapacak. Karadağ ise ikinci maçında aynı gün Belçika ile karşılaşacak.

Başantrenör Ataman: "Çok kötü oynadık, maçı kazanmayı hak etmedik"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 72-68 kazandıkları Karadağ maçında çok kötü oynadıklarını ve galibiyeti hak etmediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, Karadağ karşısında ortaya koydukları mücadeleden memnun kalmadığını belirterek, "Çok kötü oynadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Tek pozitif taraf turnuvaya galibiyetle başlamak oldu. Karadağ takımı kötü bir takım değil. Tecrübeli oyuncuları var. Ancak Türk Milli Takımı'nın bu kadrosuyla çok daha iyi basketbol oynaması gerekirdi. Bu akşam uzunlarımızın feci bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Ayrıca Melih ve Larkin dışında 19'da bir gibi dış atış yüzdemiz var. Şartlar böyle olunca tesadüfen son saniyede maçı kazanmayı başardık." diye konuştu.

Tecrübeli başantrenör, milli oyuncuların bugün formsuz olduğunu anlatarak, "Bundan sonra daha formda olmayı ümit ediyorum. Sistemimiz bu. Bundan sonra sistem değiştiremeyiz. Bu sistem, son 4 yıldır Avrupa basketboluna damga vuran bir sistem. Bu kadrodaki oyuncuların kafalarını toplayıp, en iyi şekilde konsantre olmaları lazım. Şartlar kötü olsa da, çok sönük bir atmosfer olsa da Türk Milli Takımı'nın formasını giydiklerinin bilinciyle öz güven içinde bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayacağımızı ümit ediyorum. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmam söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, takımda mental anlamda bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Form olarak maalesef iyi durumda değiliz. Spor çok enteresan bir oyun. Bir gün kötü oynarsınız, Bulgaristan maçında inanılmaz bir hücum performansıyla oynayabiliriz. İşte böyle olmaması lazım. Bu akşam ortaya koyduğumuz oyun çok kötü. Maçı kazandık, ama çok iyiyiz diyemem." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın son bölümündeki performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Furkan Korkmaz'ın bu sabah bel spazmı geçirdiğini anlatan Ataman, "Maç saatine kadar oynayıp oynamayacağı belli değildi. Maça da iyi başlamayınca onu kalan sürede oynatmayı planlamıyordum. Ancak ikinci yarı kötü başlayıp, hücumsuz kalınca Furkan'ı devreye soktuk. İyi ki öyle yapmışız." şeklinde görüş belirtti.

Basın toplantısına katılan milli oyuncu Şehmus Hazer de turnuvalardaki ilk maçların her zaman zor geçtiğini vurgulayarak, "Bizim için de öyle oldu. Aslında maça iyi başladık, farkı da açtık. İkinci yarıya kötü başladık. Her ne olursa olsun maçı kazandık. Her geçen gün daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu: "Nasıl oynadığın değil kazandığın önemli oluyor ama böyle kazanmamamız lazım"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan ay-yıldızlı takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını belirterek, "Nasıl oynadığın değil kazandığın önemli oluyor ama böyle kazanmamamız lazım. Devreye 10 sayı önde girdik, ondan sonra maçı koparmamız lazımdı. Ama ilk güne bağlayalım." dedi.

Karadağ'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatan Melih Mahmutoğlu, "Karadağ gerçekten iyi bir rakip, sert oynuyorlar. Bazı pozisyonlarda buna cevap veremedik. Önemli olan kazanmak. Yarın antrenmanımız var, ondan sonra da Bulgaristan maçı. Kazanarak başlamak önemliydi. Takımın moral ve motivasyonu açısından değerli oldu. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." diye konuştu.

Milli oyuncu Cedi Osman: "Mükemmel oynamasak da ilk maçı kazandık"

NBA'de oynayan milli oyunculardan Cedi Osman da turnuvalardaki ilk maçların zorlu geçtiğini belirterek, "İlk yarı gayet iyiydik ama ikinci yarıda hücumda biraz tıkandık. Ancak savunmada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. O açıdan memnunuz. Mükemmel oynamasak da ilk maçı kazandık. Artık önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Alperen Şengün de şampiyonaya kazanarak başlamanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Geliştirmemiz gereken hala çok şey var. Kazandığımız için mutluyuz. Çok sert ve iyi bir maç oldu bizim için. Umarım turnuvanın diğer maçlarında daha etkili ve daha iyi oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Shane Larkin: "Maç içinde zorlandığımız anlar oldu ama karakter gösterdik ve kazanmayı başardık"

Ay-yıldızlı oyuncu Shane Larkin ise önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktararak, "Turnuvaya galibiyetle başladığımız için mutluyum. Maç içinde zorlandığımız anlar oldu ama karakter gösterdik ve kazanmayı başardık. Maçın sonunda 3 dakika kala gerideydik. Takım olarak iyi mücadele edip, geriden gelerek kazanmayı başardık." şeklinde görüş belirtti.

Lakin, bir soru üzerine takım oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Takım arkadaşlarıma top dağıtarak onların sayı bulmasını sağlamam lazım. Benim rolüm genel anlamda bu. Kendimle değil takımımla ilgileniyorum ve takımın kazanmasını amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.