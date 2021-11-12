Milli takım gümüş madalya kazandı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde Rusya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Rusya, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımını tebrik eden Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcularımızın Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanması bizleri mutlu etti. Golbol Kadın Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyor, bu önemli derecenin elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."