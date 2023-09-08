Milli Takım, Ermenistan ile berabere kaldı

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 21.45'te başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstleniyor.

A Millî Takımımız, Ermenistan ile tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı tamamı resmi olan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

A Milli Takım, rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gole izin verdi.

MİLLİ TAKIM 9 PUANLA LİDER

Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Ermenistan atağında Dashyan'ın sağ çaprazdan ceza sahası dışında attığı sert şutta, kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan Ermenistan savunmanın arkasına attığı topla buluşup, ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Chancharevich meşin yuvarlağı bloke etti.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın kaleci Chancharevich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.

33. dakikada Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası içinde buluştuğu topu Kerem Aktürkoğlu'na iletti. Kerem'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Cenk Özkacar, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

45+4. dakikada Bichakhchyan'ın ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Mert Günok'un kontrolünde kale direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cenk Özkacar, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Ermenistan: Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

Sarı kart: Dk. 27 Bichakhchyan (Ermenistan)

Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Antonio Rapuano.