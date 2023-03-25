Milli Takım Ermenistan'dan zaferle döndü

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk oldu.

10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan'a pasını verdi. Hovhannisyan'ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0

35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı böyle biterken milliler ikinci devre galibiyet golünü buldu.

64'te Enes Ünal'ın akıl dolu pasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu ay-yıldızları öne geçirdi: 1-2.

Kalan sürede Ermenistan'ın bulduğu fırsatlarda Mert Günok gol izni vermedi.

2-1 kazanan milliler, grubuna galibiyetle başladı.

Milliler salı günü Hırvatistan'ı konuk edecek.