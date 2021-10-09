Milli Takım'dan 2 yıldız isim kadrodan çıkartıldı
A Milli Takım'ın Norveç maçında göz travması yaşayan Serdar Aziz ile parmağında kırık olan Kenan Karaman, aday kadrodan çıkarıldı.
Spor 09.10.2021, 11:53 09.10.2021, 11:56
Serdar Aziz ve Kenan Karaman, A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"A Millî Takımımızın dün akşam 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncumuz Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı.
Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan futbolcumuz Kenan Karaman da kamptan ayrıldı."
Kaynak: Mynet
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