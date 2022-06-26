Milli takım Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini, 63. dakikada Ece Türkoğlu ile 76. dakikada Nigar Mirzaliyeva (kendi kalesine) kaydetti.

Milliler, Azerbaycan ile 28 Haziran'da bir özel maç daha yapacak.