Milli takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası için 24 kişilik aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım ilk önce 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda 25 Ağustos'ta Letonya'yla ve 28 Ağustos'ta ise Sırbistan'la karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip daha sonra 1-18 Eylül'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını oynamak için Gürcistan'a gidecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, başantenör Ergin Ataman tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Samet Yiğitoğlu, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Alperen Şengün, Scott Wilbekin, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0