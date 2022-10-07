Milli takım 2 hazırlık maçı yapacak
A Milli Futbol Takımı, gelecek ay İskoçya ve Çekya ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek.
Spor 07.10.2022, 20:14
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maç oynayacak.
Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.
Kaynak: AA
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|9
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|8
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|7
|7
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|6
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|6
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|6
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|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
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|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
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|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
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|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
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|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
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|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
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|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
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|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
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|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
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|7
|4
|20. Elche
|7
|1