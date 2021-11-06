Milli sporcu ikinci oldu
Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarılan Ramazan Sarı ikinci oldu.
Spor 06.11.2021, 22:12
Milli sporcu Ramazan Sarı, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda gümüş madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada Ramazan Sarı, Rus rakibi Mogomed Mogomaev'e mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Ramazan Sarı, yarı finalde Ermenistan'dan Arman Avagyan'ı 11-2 yenerek finale yükselmişti.
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