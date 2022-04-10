Milli patenci Furkan, Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu
Milli sürat patenci Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Short Track Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıyla 6. oldu.
Spor 10.04.2022, 15:01
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montreal şehrinde gerçekleştirilen Short Track Dünya Şampiyonası'nda Furkan Akar, Türkiye adına bu branşta ilk defa Final A'da yarışma başarısı gösterdi.
Olimpik milli sporcu Furkan Akar, 1500 metre finalinde 2.17.456'lık derecesiyle dünya 6'ncısı olmayı başardı.
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