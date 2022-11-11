Milli para masa tenisçi Kübra Korkut tarih yazdı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kübra Korkut, Granada kentinde süren organizasyonda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen Kübra Korkut, altın madalyaya uzandı.

Bu madalyayla Kübra Korkut, para masa tenisinde şampiyon olan ilk kadın sporcu unvanını da aldı

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kübra Korkut'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar C7 kategorisinde mücadele ederek bu branşta ilk kez altın madalyayı ülkemize kazandıran Kübra Korkut kardeşimi kutlar, organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza başarılar dilerim."