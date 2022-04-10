Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın acı günü
Trabzonspor forması giyen milli kaleci Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Spor 10.04.2022, 16:27
Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hüseyin Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhum Hüseyin Çakır'ın cenazesi, 11 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yomra Ocak köyünde defnedilecektir."
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