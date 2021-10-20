Milli kaleci Altay Bayındır'a ağır eleştiri
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor karşılaşmasında yediği frikik golü sonrasında tartışılan isimlerden biri olmuştu. Genç file bekçisi ile ilgili en ağır eleştiri ise Hıncal Uluç'tan geldi.
Spor 20.10.2021, 11:53
Tecrübeli spor yazarı Hıncal Uluç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdiği yazısında sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır için ağır eleştirilerde bulundu.
Uluç yazısında, Bunca yıldır, yani yuvarlak hesap 65 senedir Fenerbahçe izlerim. Ben bu kulübün kalesinde bu kadar kötü kaleci görmedim" ifadelerini kullandı.
Hıncal Uluç'un yazısında Altay ile ilgili diğer bölüm şöyle;
"Koskoca Fener'in bir kaleci antrenörü yok mu, yahu?. Duracağı yeri bilmiyor, yapacağı hamleyi bilmiyor, topu bloke etmeyi bilmiyor, tuttuğu topu nereye, kime, nasıl çıkaracağını bilmiyor. Ne mi biliyor? Vallahi bilmiyorum, bildiği bir şey var mı?. Fener'i, 10 kişi kalmış Fener'i öldüren golü o yedi. Ama nasıl yemek?. İnanılır gibi değil."
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