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Milli güreşçi Murat Fırat'ın gözü dünya şampiyonluğunda

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Murat Fırat, hedefinin dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda altın madalya almak olduğunu söyledi.

Spor 10.04.2022, 15:13 10.04.2022, 15:43
Milli güreşçi Murat Fırat'ın gözü dünya şampiyonluğunda

Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa şampiyonu olan Murat Fırat, şampiyonanın ardından memleketi Şanlıurfa'ya geldi.

Fırat, şampiyona sonrası geldiği memleketindeki coşkulu karşılama için çok mutlu olduğunu belirterek, herkese teşekkür etti.

"Ben pek inanmazdım"

Fırat, Avrupa şampiyonu olduğu için gururlu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Yaklaşık 12 yıl önce güreş sporuna Şanlıurfa'da başladım. Küçükken biraz yaramazdım ve yerimde duramazdım. Ağabeyim güreş sporu yapardı, bir gün bende onunla antrenmana gittim. Ağabeyim de beni zaten gezdirmek amaçlı götürmüştü salona ve o günden sonra güreş sporu hayatım da başlamış oldu. Yaklaşık bir yıl sonra katıldığım ilk şampiyonada yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldum. Antrenörüm Esat Yanar hocam bana sürekli sen şampiyon olacaksın diyordu ama ben pek inanmazdım. Yaş ilerledikçe ve şampiyonluklar gelmeye başlayınca ben de inanmaya başladım. Çeşitli kategorilerde 5 Türkiye şampiyonluğum oldu. Sonra Ankara ASKİ Spor Kulübü'ne transfer oldum. Şampiyonaya hazırlık sürecinde kamp benim için kilomdan dolayı zor geçti. Günde 2 antrenman yaparak hazırlandım ve çok şükür şampiyonada altın madalya kazanmayı başardım."

Fırat, bu ayın 17'sinde milli takım kampının başlayacağını ve ara vermeden çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

"Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası ve 2024 Olimpiyatları var. Amacım şampiyon olup bayrağımı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Ben hayal ettim başardım, gençler de hayallerini gerçekleştirebilir."

Antrenör Esat Yanar: Murat'ın oyun zekası çok yüksekti

Fırat'ı yetiştiren antrenörlerden milli güreşçi Esat Yanar ise 2002 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde güreş kulübünü kurduklarını anımsattı.

Yanar, Murat'ın küçükken yetenekli bir sporcu olduğunu gördüklerini ifade etti.

"Murat mahallede biraz yaramazlık yaptığı için annesi biraz götür enerjisini harcasın demiş ve ağabeyi de salona getirdi. Biz çocukların çalışmalarında zeka seviyelerine bakarız. Murat'ın oyun zekası çok yüksekti. Bize geldikten 1-2 yıl sonra videolarını gönderdiğim ünlü hocalar Murat'ın gelecekte iyi bir yerde olacağını söylüyorlardı. Ben Murat'ı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun ayakta mücadelesine benzetir ve ikinci Şeref geliyor diyordum. Murat'ın 12 yaşındayken ileride Avrupa, dünya şampiyonu olacağını herkese söylüyordum. Murat'ın şampiyon olduğu an iftar yemeğindeyim o an sevinçten ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Murat, Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirdi ve Avrupa şampiyonu oldu. Şanlıurfa'da tüm branşlarda da şampiyonluklar bekliyorum."

#macaristan #murat fırat
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