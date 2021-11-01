Milli futbolcuya şok eleştiri: "Kendisini Zidane sanıyor"
Eski İngiliz futbolcu Jamie Redknapp, Norwcih City forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın performansını sert bir dille eleştirdi.
Spor 01.11.2021, 15:44
İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan Norwich City, sahasında konuk ettiği Leeds United'a 2-1 mağlup oldu ve kötü gidişata 'dur' diyemedi.
Norwich City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, takımının yediği ikinci gol öncesinde topu kaptırmasıyla eleştirilerin hedefine oturdu.
Yorumculuk yapan eski İngiliz futbolcu Jamie Redknapp, Ozan Kabak'ın performansını sert bir dille eleştirdi.
Redknapp, "Ozan Kabak galiba kendini Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım. Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor" ifadelerini kullandı.
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