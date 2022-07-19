banner38

Milli futbolcu Mehmet Topal futbolu bıraktı

Beşiktaş’ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. 1 Temmuz’da sözleşmesi sona eren Mehmet Topal, futbolu bıraktığını söyledi.

Spor 19.07.2022, 14:17
Milli futbolcu Mehmet Topal futbolu bıraktı

Süper Lig’de transfer sezonu devam ederken kulüpler takımlarını güçlendirmek için takviyeler yapmaya devam ediyor.

Bu hareketlilik devam ederken, Beşiktaş’ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. 1 Temmuz’da sözleşmesi sona eren Mehmet Topal, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Topal sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla futbolculuk kariyerine son verdiğini belirtti.

Milli futbolcu açıklamasında, "20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim.

"Hepiniz hakkınızı helal edin"

Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim.

En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı

Kariyerinde toplamda 563 resmi maçta forma giydi, 38 gol ve 33 asiste imza attı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu.

Avrupa’da 100’ün üzerinde maça çıktı

Avrupa'da 100 maçın üzerine çıkan ender isimlerden biri olan başarılı futbolcu, dalya dediği Avrupa kupalarında 2 farklı rekoru eline geçirdi. Topal, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir rekoru eline geçirerek Galatasaray, Valencia, Başakşehir ve Beşiktaş ile devler liginde sahneye çıktı.

Avrupa kupalarında 104 maça çıkarak bu alanda da rekoru elinde bulunduran Mehmet Topal müthiş bir kariyere imza attı. Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Mehmet Topal'ı 101 maç ile Bülent Korkmaz, 99 maç ile Emre Belözoğlu takip ediyor.

Milli formayı 94 kez terletti

Topal, ay-yıldızlı forma altında 13 kez Ümit Milli, 81 kez de A Milli olmak üzere toplam 94 kez mücadele etti.

Topal'ın kariyeri

Çanakkale Dardanelspor'un altyapısında futbol hayatına başlayan ve 2005'te A takıma yükselen Mehmet Topal, hemen büyük takımların dikkatlerini üzerine çekti.

Önemli takımlardan teklif aldı, 2006'da tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı kulüpte formayı aldı, 4 sene boyunca hem ligde hem Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İspanya La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın Galatasaray'a 5.5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemesiyle İspanya'nın yolunu tuttu. Burada 2 sezon geçirdi, Avrupa takımlarını peşine taktı. Ağlardan örümcekleri aldı, uzaktan attığı şutlar jeneriklere girdi.

Mehmet Topal, Avrupa'da kalmak yerine ülkesine dönmeyi tercih etti ve Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer oldu.

Fenerbahçe'de geçirdiği 7 yılın ardından sarı-lacivertli takımdaki kariyerini noktalayan Mehmet Topal, Başakşehir'in yolunu tuttu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile birer lig şampiyonluğu yaşayan Topal, 2019'da geldiği Başakşehir'de de lig şampiyonluğuna uzanmasını bildi. 2 yılın ardından Başakşehir ile de yolları ayrılan Mehmet Topal, son olarak geçen sezonun başında Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

#mehmet topal #futbol
Yorumlar (0)
banner35
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23