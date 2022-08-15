Milli futbolcu, Hull City ile prensip anlaşmasına vardı
Geçtiğimiz iki sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu yeni takımına imza atmak üzere. Milli futbolcu, Championship ekiplerinden Hull City ile prensip anlaşmasına vardı.
Spor 15.08.2022, 15:42
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, milli takımın genç forveti Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz iki sezonu Galatasaray'da geçiren Dervişoğlu, Ada'da forma giyerek İngiltere'deki futbol iklimine ayak uydurmayı hedefliyor. Bu sebeple Hull City'nin teklifine 'evet' diyen oyuncunun transferi için görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor.
Brentford'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da çıktığı 45 maçta 8 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
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