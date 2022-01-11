Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın cenaze programı belli oldu
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık bugün toprağa verilecek.
Spor 11.01.2022, 14:13 11.01.2022, 15:08
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın cenaze programı belli oldu. Çalık'ın futbola başladığı Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camisinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'na defnedilecek." denildi.
Kaynak: AA
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