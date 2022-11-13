Milli bilardocu Tayfun Taşdemir'den büyük başarı
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir İspanyol rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.
Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.
Bakan Kasapoğlu'ndan Tayfun Taşdemir için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tayfun Taşdemir'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tayfun Taşdemir'i kutluyorum. Dünyanın en iyi bilardo sporcularının mücadele ettiği 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak şampiyon olan Tayfun Taşdemir'in başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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