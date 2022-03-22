Milanolular Elmas'ın peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, burada gösterdiği performansla adını transfer söylentilerinin içerisinde buldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre iki Milano ekibi Milan ve Inter, yaz transfer döneminde Elmas için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Inter, onu takımdan ayrılması beklenen Nicolas Barella'nın veliahtı olarak görürken, Milanda da orta sahada Franck Kessie başta olmak üzere birkaç oyuncu takımdan ayrılacak ve Elmas da buraya eklenebilir.

Napoli'nin Elmas'ı kolay kolay satmayacağının altı çizilirken, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in 35 milyon euronun altındaki tekliflere olumlu yanıt vermeyeceği iddia edildi.

2019 yazında Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de 119 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, toplamda 10 gol atıp 8 de asist yaptı.

Kaynak: NTVSPOR