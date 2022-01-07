Milan-Roma maçında her şey var: Goller, kırmızı kartlar, penaltılar...

İtalya'da Serie A'nın ikinci yarısının ilk maçında Milan ve Roma kozlarını Giuseppe Meazza'da paylaştı.

Ev sahibi takım 8'de Olivier Giroud'nun penaltı ve 17'de Messias'ın golleriyle öne geçti.

Roma, 40'ta Pellegrini'nin ceza sahası dışından muhteşem golüyle karşılık verdi: 2-1.

İkinci yarıya geride giren Roma'da Karsdorp 74'te ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milan eksik rakibi karşısında 82'de Leao ile farkı yeniden 2'ye çıkardı.

90+3'te Gianluca Mancini ceza sahası içinde Milanlı oyuncuyu yere düşürdü ve ikinci sarı kartı gördü. Roma duraklamada 9 kişi kaldı.

Penaltıda topun başına geçen Ibrahimovic'in vuruşunu kaleci Rui Patricio kurtardı.

Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Milan maç fazlasıyla puanını 45 yaptı ve lider Inter ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Roma ise bu sezon ligde 8. kez yenildi ve 32 puanda kaldı.

Kaynak: NTVSPOR