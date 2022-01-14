Milan önce uzattı sonra bitirdi
İtalya Kupası son 16 turunda Milan rakibi Genoa'yı normal süresi 1-1 biten maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Spor 14.01.2022, 01:52
Ligde son 3 maçından da galibiyetle ayrılan Milano ekibi, Serie A'da kötü günler geçiren Genoa'yı konuk etti.
Milan, normal süresi 1-1 biten maçta Genoa'yı uzatmada attığı gollerle 3-1 mağlup ederek tur biletini cebine koydu.
Galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Giroud, 102. dakikada Rafael Leao ve 112. dakikada Saelemaekers kaydetti. Genoa'nın maçtaki tek golü ise 17. dakikada Ostigard attı.
Adını çeyrek finale yazdıran Milan, Lazio - Udinese maçının galibiyle eşleşecek.
Kaynak: TRT Spor
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