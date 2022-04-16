Milan, Genoa'yı eli boş gönderdi

Milan ile Genoa, San Siro'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takımın gollerini 11. dakikada Leao ve 87. dakikada Messias kaydetti.

İki haftalık beraberlik sonrası 3 puan alan lider Milan puanını 71'e yükseltti. Üst üste 3. kez mağlup olan 19. sıradaki Genoa ise 22 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor