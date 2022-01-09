Milan'dan temiz skor
Milan, Serie A'nın 20. haftasında konuk olduğu Venezia'yı 3 golle yenerek evine döndü.
Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Venezia kozlarını paylaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 2. dakikada Zlatan İbrahimovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Milan, Theo Hernandez ile 48. dakikada farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.
59. dakikada Hernandez bu kez penaltıdan bir gol daha atarak, skoru 3-0'a getirdi. Penaltıya sebep olan Michael Svoboda, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Venezia'yı 3-0 yenen Milan, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı takım, puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla rakibi Inter'den liderlik koltuğunu aldı. 2 maç eksiği bulunan Inter ise 46 puanla 2. sırada yer aldı.
Haftayı puansız kapatan Venezia ise 17 puanla 16. sırada kaldı.
Kaynak: NTVSPOR
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