Michael Skibbe'nin takımı kupa şampiyonu

Başkent Tokyo'daki Japonya Ulusal Stadı'nda oynanan J1 Kupası finalinde, Cerezo Osaka ile Sanfrecce Hiroshima karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Cerezo Osaka, maçın 53. dakikasında Kaito Mutsuki'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sanfrecce Hiroshima, 90+6 ve 90+11. dakikada Pieros Sotiriou'nun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Skibbe'nin yardımcısı Serhat Umar

Kariyerinde daha önce Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, şu anda Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Deneyimli hocanın yardımcılığını ise daha önce Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımclığını yapan ve ülkemizde Akhisar, Eskişehir, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'da da çalışmış Serhat Umar yapıyor.

Maçlara Türk bayrağı ile gelen Sanfrecce Hiroshima'nın taraftarları Serhat Umar'a her maç öncesi sevgi gösterilerinde bulunuyor.

Kaynak: TRT Spor