MHK için büyük iddia

Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır ifade ettiği MHK'daki düzenin değişmesi meselesi masada. TFF, sürekli sorun haline gelen hakem konusunu çözebilmek adına MHK'yı yabancı bir hakeme bağlamak istiyor.

Son zamanlarda eleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ile de yollarını ayırmayı planlayan MHK'nın bu göreve getireceği isme MHK'yı da bağlayabileceği konuşuluyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski hakemlerden Erman Toroğlu şöyle konuştu;

-"Kulüpler toplantıda yeni gelcek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor.

-"Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. 140 akraba, hakem camiasına çöreklenmiş durumda."

-"Gelen yabancıyı inşallah maymun yapmazlar. MHK ona bağlanacak. Uilenberg'in işi bitti, o yollanacak. Kurtuluş bu."