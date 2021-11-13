MHK'de bir şok daha: Hakemliği bıraktı
MHK, bir istifayla daha sarsıldı. Halis Özkahya'nın ardından Serkan Tokat da istifasını verdi.
Spor 13.11.2021, 22:22
Süper Lig'deki Gaziantep - Kasımpaşa maçında maçı 5 dakika erken bitirdikten sonra oyuncuları duşlardan geri çağırarak kalan bölümü oynayan Halis Özkahya'nın istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda bir şok daha meydana geldi.
Merkez Hakem Kurulu'nun Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerine VAR kadrosundaki Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Serkan Tokat'ın davet edilmediği bildirildi.
Yaşanan gelişmelerin devamında ligin tecrübeli isimlerinden Serkan Tokat'ın hakemliği bıraktığı ifade edildi.
Son dönemde tepkilerin odağında olan Merkez Hakem Kurulu'nda Serdar Tatlı yönetimi istifa ederken, yeni kurulan MHK'de de üst üste krizler yaşanması dikkat çekti.
Kaynak: Mynet
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