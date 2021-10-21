MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve kurul üyeleri görevlerinden istifa etti.

Türk futbolunda yaşanan hakem hataları sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu istifayı kabul edip etmediğiyle ilgili bir açıklama yapmadı ancak Serdar Tatlı istifasını verdi.