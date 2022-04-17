MHK Başkanı Gündoğdu istifa etti

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.

Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."