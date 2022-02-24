Metin Şentürk'ün Fenerbahçe paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçe’li benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum." diyerek Fenerbahçe'ye eleştiride bulundu.
Spor 24.02.2022, 18:34 24.02.2022, 18:35
Şarkıcı Metin Şentürk, Fenerbahçe'nin bu sezonki performansını ironik bir şekilde eleştirdi. Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçe’li benim. Fenerbahçe’nin bu halini görmüyorum." dedi.
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Metin Şentürk, "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" ifadelerini kullandı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma sarı-lacivertli taraftarlardan da yorum yağdı.
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