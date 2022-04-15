Metin Öztürk'ün Nuri Şahin sözleri Antalyaspor'u kızdırdı
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin'le ilgili olarak söylediği "görüşebiliriz" sözleri kırmızı beyazlı camiayı kızdırdı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, son günlerde futbol sorumlusu Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğduğunu belirtti.
Türk futboluna örnek olabilecek bir modelle Antalyaspor’da sadece A takımın değil, futbol şubesinin de başına getirilen Nuri Şahin'in Galatasaray'a transfer olacağı ile ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Öncelikle şunun iyi bilinmesini isteriz ki futbol sorumlumuz Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Vizyonumuz, Sayın Nuri Şahin ile kulübümüzün bugününü değil, geleceğini de inşa etmektir. Bu hedef doğrultusunda adım adım ilerlerken çıkan bu haberler sadece kulübümüze değil, Türk futboluna da zarar vermektedir. Ülkemizin değerli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın başkan namzedi Sayın Metin Öztürk'ün ‘Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz’ ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır. Biz Antalyaspor olarak hiçbir değerimizin başka bir kulüp tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz."
Son günlerde Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) April 15, 2022
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