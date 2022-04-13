Metin Öztürk'ün hedefi Nuri Şahin
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte başkanlığa aday olan Metin Öztürk'ün teknik direktör tercihi yerli olacak. Bu çerçevede Öztürk'ün Antalyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Nuri Şahin'i istediği belirtiliyor.
Akşam gazetesinin haberine göre, Antalyaspor ile gösterdiği muazzam performans ile ligin ikinci yarısına damga vuran genç çalıştırıcı Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline geldi. Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Metin Öztürk, Nuri Şahin'i listesinin başına yazdı.
NURİ ŞAHİN, METİN ÖZTÜRK'ÜN İLK HEDEFİ
Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları çok merak ediliyor. İki aday da Domenec Torrent'e bir tazminat ödemek istemiyor. Bu sorun çözülürse hoca konusunda iki adayın da planları hazır durumda.
Metin Öztürk, Antalyaspor'un başında tarihi bir performans sergileyen Nuri Şahin'e takımı emanet etmeyi planlıyor. Nuri Şahin, göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla Antalyaspor'un çehresini değiştirdi.
NURİ ŞAHİN'DEN BAŞARILI GRAFİK
Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir antrenörü takımın başına getirmeyi hedefliyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22