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Metin Öztürk'ten Nuri Şahin açıklaması: "Görüşeceğim"

Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin düzenlediği iftarda bir araya geldi. İftardan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Metin Öztürk, "Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak, görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır." dedi.

Spor 15.04.2022, 00:01
Metin Öztürk'ten Nuri Şahin açıklaması: "Görüşeceğim"

Radisson Blu Hotel Vadistanbul'daki iftara, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski başkan Dursun Özbek, kulüpte 30 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Burak Elmas, iftarda yaptığı konuşmada, Galatasaray Kulübünün zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu, Galatasaray Kulübü Başkanı olarak sizlerle son bir araya gelişim. Galatasaray çok zor bir dönemde. Bu zor dönemi ancak dönemin zorluğunu ve problemlerin büyüklüğünü anlayarak aşarız. Son dönemlerde Galatasaray'ın geleceğini düşünmek yerine, Galatasaray'ın getirdiği gücü paylaşma mücadelesi maalesef Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısına büyük bir darbe vurmuştur." dedi.

Gelinen noktada bütün Galatasaraylılara büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Elmas, "Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini bir kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma mücadelesi vermemiz lazım. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep, 'Galatasaray'a bir şey olmaz.' derlerdi. Hayır olur. Bugün Galatasaray değerlerinin ne kadar yıprandığını, bu değerleri kendi içimizde yaşamaktan ne kadar uzaklaştığımızı, maddi olarak da Galatasaray'ı dönülmez bir yola soktuğumuzu düşünürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, manevi özgürlüğü kaybetmekle de kendi değerlerini korumanın çok zor olduğu gerçeğini göreceksiniz." diye konuştu.

Burak Elmas, yıllık olağan mali genel kurulda alınan karara saygı duyarak olağanüstü seçim ilan ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Eşref Hamamcıoğlu ve Sayın Metin Öztürk ekipleri ile beraber taşın altında ellerini koydu. Onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Galatasaray'ın tüm kanallarını, kendilerini anlatabilmelerine olanak sağlayacak şekilde şeffaf bir şekilde açıyoruz. Bunu da Galatasaray'a son önemli hizmet olarak görüyoruz. Adaylar ve ekiplerine seçimde sonsuz başarılar diliyorum. Başkanımız kim olursa olsun, seçildikten sonra onları çalışmaya teşvik etmek, ihtiyaçları olduğu zaman da eleştirmek yerine yanlarında olmayı bir görev edinmenizi, eski başkan olacak bir arkadaş, kardeşiniz olarak rica ediyorum."

İftar programında eski başkan Dursun Özbek ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de birer konuşma yaptı.

Metin Öztürk: "Görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacak"

Metin Öztürk, iftardan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda sezon sonuna karar vereceklerini belirterek, "Elimizdeki hocanın performansı kötü, bunu biliyoruz. Bizim dönemimizde hoca değişikliği olacaksa, görüşümüz Türk hocayla devam etmesi yönünde." ifadelerini kullandı.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'i başarılı bulduğunu aktaran Öztürk, "Şu an hiçbir hocayla görüşmemiz yok. Sezon sonu hocamızla yolları ayırırsak, görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı, Nuri Şahin'den memnunlar. Nuri Şahin onlardan memnun. Kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla bir arada oluruz. Pek çok alternatif var, kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz. Nuri hocamız gerçekten pırlantadır. İnşallah Antalyaspor'u iyi yerlere taşıyıp 4-5 sene sonra da milli takımın hocası olacak. Okan Buruk dahil pek çok hoca adayımız var. Biz böyle bir sürprizle gelmiyoruz, planlı geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Fatih Terim'in gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruya, "Fatih hocamızı çok seviyoruz ama artık onu da rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni Fatih Terimleri bulmamız gerekiyor. Bence bu tartışmadan Fatih hoca da sıkılmıştır." cevabını verdi.

Kaynak: AA
#metin öztürk #Galatasaray #Nuri Şahin
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