Mete Kalkavan'a Trabzonspor camiasından tepki

Bordo-mavili camia, Kalkavan’ın özellikle Sivassporlu Henrique’ye maç boyunca müsamaha gösterdiğini savunurken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya çıkan kırmızı kartın da ağır olduğu yönünde fikir birliğine varmış durumda.

Henrique’nin maç boyunca 2 defa Perez’e, 1 defa da Dorukhan’a bulunduğu sert müdahalelere rağmen Kalkavan’ın futbolcuyu adeta oyunda tutmak için elinden geleni yaptığı görüşü ağırlık kazanmış durumda.

Henrique’nin maç boyunca, bordo-mavili oyunculara yönelik sert müdahalelerine karşın maçı sarı kartla tamamlamış olması da camiada tepkilere neden oldu.