Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu
Milli Okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibini yenerek şampiyon oldu.
Spor 06.08.2023, 17:32
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
24 yaşındaki milli okçu, yarı finalde dünya 1 numarası Marcus D'Almeida'yı 6-3 yenmişti. Mete Gazoz finalde de Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yendi ve kariyerinde ilk kez dünya şampionyuğu yaşadı.
Şampiyonluğun ardından konuşan Mete Gazoz, "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Berlin'i seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım." dedi.
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