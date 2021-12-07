Mesut Özil yüzünden takımın başına geçmedi

Manchester United'ın başına geçen Ralf Rangnick ile ilgili enteresan bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli hocanın daha önce Arsenal ile imza aşamasına geldiği fakat Mesut Özil yüzünden vazgeçtiği iddia edildi.

Görevi kabul etmedi

Goal'in haberine göre 2018 yılında Arsenal, Rangnick ile anlaşma sağladı. Fakat o dönemde İngiliz kulübü, Alman hocaya danışmadan Mesut Özil ile sözleşme yenileyince arada anlaşmazlıklar oluştu. Bu sebepten dolayı Ralf Rangnick, Arsenal ile anlaşmaktan vazgeçti.

Alman hoca ile anlaşamayan Topçular, daha sonra takımın başına Unai Emery'i getirdi. İspanyol teknik adam Arsenal'ın başında 16 ay görevde kaldı. Ralf Rangnick'in adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.