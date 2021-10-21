Mesut Özil Pereira'ya tepki gösterdi
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Royal Antwerp maçının ikinci yarısında oyundan alınacağını öğrenince hocası Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. Mesut, saha kenarına gelirken el kol hareketleriyle durumdan rahatsız olduğunu net bir şekilde ifade etti.
Spor 21.10.2021, 22:56 21.10.2021, 23:00
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i Royal Antwerp maçında oyundan alması sosyal medyada gündem oldu. Bunun sebebi Türk asıllı Alman yıldızın oyundan alınacağını öğrendikten sonra gösterdiği tavırlar.
Saha kenarına gelirken mutsuz tavırlar sergileyen Mesut Özil'e sosyal medyada kendi taraftarları eleştirilerde bulundu.
Öte yandan yedek kulübesine geldikten sonra su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
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