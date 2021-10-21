Mesut Özil Pereira'ya tepki gösterdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Mesut Özil'i Royal Antwerp maçında oyundan alması sosyal medyada gündem oldu. Bunun sebebi Türk asıllı Alman yıldızın oyundan alınacağını öğrendikten sonra gösterdiği tavırlar.

Saha kenarına gelirken mutsuz tavırlar sergileyen Mesut Özil'e sosyal medyada kendi taraftarları eleştirilerde bulundu.

Öte yandan yedek kulübesine geldikten sonra su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.