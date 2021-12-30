Mesut Özil kulüp satın alacak

Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu öne sürüldü. Çorum ekibinin başkanı Fatih Özcan, Süper Lig'den dünyaca ünlü bir ismin takıma talip olduğunu açıklamıştı.

"Mesut başkan olacak"

Çorum Hakimiyet Gazetesi'nde yer alan haberde Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu ve kulüp başkanlığına hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca Çorumlu takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den de bilgi aldığı, 32 yaşındaki futbolcunun futbolu bıraktıktan sonra başkanlık yapmak istediği belirtildi.

Çorum FK başkanı ne söyledi

Çorum ekibinin başkanı Fatih Özcan önceki gün basın düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Talip var öncelik Çorumluların’ Süper Lig takımının talip olduğu teklifini vekilimiz getirdi. Hedef bir üst lig olmalı. Dünyaca ünlü bir futbolcu talip, Süper Lig kulübü talip, büyük bir firma talip. Önce Çorumluları görelim çıksınlar onlar çıtayı yükseltsinler. Karar defterine harcanan para bağışlanacak diyerek gelecek. Görev sürecinde de borçtan sorumludur."