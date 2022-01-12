Mesut Özil isyan etti

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'dan her hafta uzaklaşmaya devam ediyor. Aynı zamanda teknik direktör arayışlarını da sürdüren sarı-lacivertli takım henüz herhangi bir hocayla anlaşamadı.

Mesut Özil'in pas isyanı

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin oyun yapısından memnun değil. Takım arkadaşlarına hücumda neden boşa kaçmadıkları ve pas opsiyonları oluşturmadıkları konusunda sert çıkan tecrübeli oyuncu, “Hücumda daha hareketli olmak zorundayız. Pas opsiyonları oluşturmalıyız” dedi.

Topu her ayağına alışında pas verecek takım arkadaşını arayan Mesut, defans arkasına boş koşu yapacak takım arkadaşı olmayınca tehlike oluşturacak pasları atamıyor. Yıldız oyuncu, pas opsiyonu oluşturamayınca da etkisiz bir görüntü çiziyor.