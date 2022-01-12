Mesut Özil isyan etti
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'a 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetti. Mücadele sonrasında takım kaptanı Mesut Özil'in, arkadaşlarına isyan ettiği ve yeteri kadar pas opsiyonu oluşturamadıklarını söylediği öğrenildi.
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'dan her hafta uzaklaşmaya devam ediyor. Aynı zamanda teknik direktör arayışlarını da sürdüren sarı-lacivertli takım henüz herhangi bir hocayla anlaşamadı.
Mesut Özil'in pas isyanı
Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin oyun yapısından memnun değil. Takım arkadaşlarına hücumda neden boşa kaçmadıkları ve pas opsiyonları oluşturmadıkları konusunda sert çıkan tecrübeli oyuncu, “Hücumda daha hareketli olmak zorundayız. Pas opsiyonları oluşturmalıyız” dedi.
Topu her ayağına alışında pas verecek takım arkadaşını arayan Mesut, defans arkasına boş koşu yapacak takım arkadaşı olmayınca tehlike oluşturacak pasları atamıyor. Yıldız oyuncu, pas opsiyonu oluşturamayınca da etkisiz bir görüntü çiziyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11