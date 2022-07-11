Mesut Özil ile yollar ayrıldı
Sarı-lacivertli takımda yıldız futbolcu Mesut Özil'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği öğrenildi.
Spor 11.07.2022, 17:43
Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi sona erdi.
Bir süredir kadro dışı olan ve teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almayan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı.
Mesut Özil'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi.
Başakşehir yolunda
İstanbul'da kalmak isteyen Mesut Özil'in Başakşehir ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, yakın arkadaşı olan Mesut'u kadroda görmek istediği belirtildi.
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