Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi sona erdi.

Bir süredir kadro dışı olan ve teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezon planları arasında yer almayan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı.

Mesut Özil'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi.

Başakşehir yolunda

İstanbul'da kalmak isteyen Mesut Özil'in Başakşehir ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, yakın arkadaşı olan Mesut'u kadroda görmek istediği belirtildi.