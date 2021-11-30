Mesut Özil için flaş yorum: Yaptığı doğru değil
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, adım adım zirveden uzaklaşıyor. İzmir ekibiyle oynanan mücadele sorasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Volkan Demirel, Jose Sosa'nın kadroda yer almaması ve Mesut Özil'in performansı hakkında konuştu.
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım ile lider Trabzonspor arasındaki puan farkı 12'ye çıktı. Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve antrenörü Volkan Demirel, mücadeleyi değerlendirdi. Demirel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
"Sosa oynarsa Fenerbahçe kazanıyor"
"Sosa'nın ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe sadece bir kez mağlup olmuş. O da geçen Olympiakos maçı. Sosa ile oynayınca Fenerbahçe kazanıyor. Sosa'nın oynadığı oyun, pas isabeti, pas yoğunluğu önemli isimler bunlar. Rakip takım teknik direktörü olsam ben kendimi koruma içgüdüsüyle başlarım."
"Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır."
"Geçen sene, Emre ile çalışmaya başladığımızda Sosa'yı oynatmaya başladık ve top daha fazla bizde kaldı. Onun ismi bunun cismi ile değil. Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır."
"Maçın yıldızı Crespo"
"Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. İrfan'a bakıyorsunuz, asist yapmış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun, çıkmasına bir anlam veremedim."
"Mesut'un yaptığı doğru değil"
"Fenerbahçe'nin yediği golde, Mesut'un o kadar geriye gelip top alması çok doğru değil. Topu ileriye taşıyacak oyuncunun o an olmamasından dolayı orada topla buluşuyor."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7