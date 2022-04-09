Mesut Özil'i isteyen tek takım var

Yıldız futbolcu, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin teklifine sıcak bakıyor, ancak Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor.

İspanya’nın önemli gazetelerinden AS, MLS ligi ekiplerinden Inter Miami’nin Mesut Özil ile ilgilenen tek takım olduğunu iddia etti.

Haberde “İddia edildiği üzere Hull City’nin Mesut Özil konusunda bir girişimi yok. Mesut Özil ile ilgilenen tek takım David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami. Mesut Özil, Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor” ifadeleri kullanıldı.