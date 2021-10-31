Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde arka arkaya 3. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın savunmada sıkıntı yaşadığını söyledi. Dilmen, "Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı 5 kişiyle savunma yapıyor. Gustavo'yu da sayarsak 6. Zaman zaman stoper. Kaleciyi saymadım daha. O da dahil 7. Buna rağmen yenilen goller" ifadelerini kullandı.

"Bu sistemde Mesut Özil olmaz"

Son günlerde ortaya atılan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz" dedi.