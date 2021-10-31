Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, son günlerde ortaya atılan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı iddiaları hakkında da konuştu.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde arka arkaya 3. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşma sonrasında TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın savunmada sıkıntı yaşadığını söyledi. Dilmen, "Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı 5 kişiyle savunma yapıyor. Gustavo'yu da sayarsak 6. Zaman zaman stoper. Kaleciyi saymadım daha. O da dahil 7. Buna rağmen yenilen goller" ifadelerini kullandı.
"Bu sistemde Mesut Özil olmaz"
Son günlerde ortaya atılan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz" dedi.
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|Takımlar
|O
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|11
|27
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|11
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|20
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|20
|6. Fenerbahçe
|11
|19
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|18
|8. Galatasaray
|10
|17
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|10. Adana Demirspor
|10
|13
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|10
|12
|13. Gaziantep FK
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|12
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|11
|12
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|10
|11
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|11
|9
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|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|10
|8
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|11
|24
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|23
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|11
|21
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|10
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|9
|16
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|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|9
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Burnley
|10
|7
|18. Leeds United
|9
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Sevilla
|11
|24
|3. Real Sociedad
|11
|24
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|11
|14
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|11
|13
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|12
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|11
|10
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|10
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|10
|8
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|11
|8
|19. Levante
|11
|6
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|11
|3