Mesut Özil'den kötü haber!

Yarın oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'de ayağında şişlik bulunan Mesut Özil Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Grupta 5 puanla 3üncü sırada yer alan Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2nci sırada yer alıyor.