Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı
Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti kulübe veda etti.
Spor 13.07.2022, 20:34
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti kulübe veda etti.
Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğimiz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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