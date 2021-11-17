Mesut Özil'den derbi öncesi açıklamalar

G.SARAY'I YENMEK İSTİYORUZ

Heyecanlıyız. Güzel bir maç oynayacağız. Takım olarak hazırız. Elimizden geleni yapacağız 3 puanı almak için.

BU DERBİ EN ÜST ZİRVE

Galatasaray derbisi en üst zirve. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Derbileri izleyerek büyüdük. Pazar günü ilk 11'de olursam ben de derbide olacağım.

ALLAH NASİP ETTİ

Gurur verici bir şey çubuklu formayı giymek. Her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. İnşallah takımıma yardım edebilirim. Takımca hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. İnşallah hedeflerimize ulaşırız.

GALATASARAY'I YENECEĞİZ

Birkaç isim eksik, milli takımdalar. Onların yokluğunda hazırlanıyoruz. Çok çalıştık, çok motiveyiz. Herkesin morali yüksek, belli oluyor. Maç heyecanı var herkeste. İnşallah hazır olup, Galatasaray'ı yeneceğiz.

ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ!

Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Taraftarlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız.

ORADAN ÇIKACAĞIZ!

Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz.