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Mesut Özil, Başakşehir'le sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Başakşehir'le sözleşme imzaladı.

Spor 14.07.2022, 14:50 14.07.2022, 14:49
Mesut Özil, Başakşehir'le sözleşme imzaladı

Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil için bugün Fatih Terim Stadı'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Tecrübeli futbolcu yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı ve Fenerbahçe'ye dair olarak da düzenlenen basın toplantısında "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Fenerbahçe konusunu çok fazla konuşmak istemiyorum. Camia da hala destek veriyor çok teşekkür ederim. Futbolda bunlar hep oluyor. Ben buraya mutlu olmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. İstanbul ekibi transferi sosyal medyadan açıkladı.

Tecrübeli futbolcu yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı ve Fenerbahçe'ye dair olarak da düzenlenen basın toplantısında "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Fenerbahçe konusunu çok fazla konuşmak istemiyorum. Camia da hala destek veriyor çok teşekkür ederim. Futbolda bunlar hep oluyor. Ben buraya mutlu olmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ: Bir rüya gerçekleşti

İlk olarak sözü Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ aldı ve şu sözleri söyledi:

"Mesut'un sahip olduğu kariyere, Türk futbol tarihinde sahip olan bir oyuncu yok. Bir gün yollarımızın kesişeceğini diliyordum. Bu rüya gerçekleşti ve Mesut Özil artık Başakşehir'de."

"2018 yılında bir Alman gazetesine verdiğin röportajda söylediğim rüyanın gerçekleştiği günü yaşıyoruz. Mesut Özil'e hoş geldin diyorum. Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir rüya gerçekleşti."

"Mesut'un kariyerini, yeteneğini konuşmaya gerek yok. Ben 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1 yıl yapalım, seneye tekrar değerlendiririz dedi. Buna da saygı duyduk."

"Mesut Özil, dün akşam itibarıyla teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'yla antrenmanlara başlamış durumda."

Sözleşme detayı

"Mesut Özil takım arkadaşlarının üstüne çıkmayan bir maaş alacak. Fedakarlık yaptı, kendisine teşekkür ederim." 

Mesut Özil: Buraya geldiğim için çok mutluyum

Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil'in ilk açıklamaları şu şekilde:

"Diyebilecek çok şey var aslında. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Sadece futbola odaklı bir aile ortamı var. Benim de tek hedefim futbol oynamak. O yüzden buranın doğru adres olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefim de sadece futbol oynamak, huzurlu yaşamak. İyi ki de gelmişim."

10 numara Mesut Özil'in

"Berkay kardeşimle konuştum. Daha önceden de tanışıyorduk. 10 numarayı bana verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe sözleri

"Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Fenerbahçe konusunu çok fazla konuşmak istemiyorum. Camia da hala destek veriyor çok teşekkür ederim. Futbolda bunlar hep oluyor. Ben buraya mutlu olmaya geldim, orada o şansı bulamadım. Emre hoca ile konuştuk ve planları çok hoşuma gitti."

"Futbolda bazen bunlar olabiliyor... Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, orada bu şansı bulamadım. Emre hocayı bayağıdır tanıyorum. Bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, o yüzden Başakşehir'i tercih ettim."

'En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı'

"En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Hedefim burada huzurlu ve mutlu şekilde futbol oynamak. Keyif alacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapacağım. Bir sene sonra başkanla konuşup yeniden değerlendirme yapacağız"

"Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif."

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#Mesut Özil #Başakşehir
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