Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın golünü 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo attı.

Mesut Özil Avrupa basınında

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında gündem oldu. Haberlerde, dünyaca ünlü yıldızın yeniden eski günlerine dönmeye hazırlandığı ve derbinin kilit oyuncularından birisi olduğu vurgulandı.

İşte Avrupa basınında derbi ve Mesut Özil hakkında atılan manşetler;

BILD: "Derbide zafer dokunuşu. Kaptan Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne hemen yanıt verdi. Fenerbahçe'nin şu anda en golcü oyuncusu konumunda."

MARCA: "En iyi Mesut geri döndü. Dünyaca ünlü yıldız Türk klasiğinde belirleyici oldu. Uzatma dakikalarında gelen gol Fenerbahçe'yi derbi zaferine taşıdı."

KICKER: "Kırılma noktasını Mesut Özil başlattı. Fenerbahçe sezonun en önemli maçını kazandı. Kıtalararası derbide golünü atan Mesut Özil şahsına yönelik eleştirilere çok sert cevap verdi."

SPORT1: "Özil, çılgın derbide golünü attı."

PLANETFOOTBALL: "İstanbul derbisinde çok önemli gol."