Messi'yi taraftar durdurdu
Fransa'da oynanan Marsilya-PSG maçında sahaya giren bir taraftar, konuk ekibin Lionel Messi ile geliştirdiği hızlı atağı kesti.
Spor 25.10.2021, 10:11 25.10.2021, 10:14
Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain'in deplasmanda Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kaldığı maçta ilginç anlar yaşandı.
Mücadelenin 73. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar, PSG'nin Messi ile çıktığı hızlı atağı kesti.
Marsilya ceza sahasına yönelen Arjantinli yıldızın arkasından koşan taraftar, maçın durmasına neden oldu.
Futbolcular büyük şaşkınlık yaşarken, güvenlik görevlileri sahaya giren taraftarı kısa süre içerisinde dışarı çıkardı.
Kaynak: Yeni Şafak
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